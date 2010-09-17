ОБСЕ отмечает стремление Украины принять закон о депортированных

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отмечает стремление украинских властей принять закон «О восстановлении прав лиц, депортированных по национальному признаку».

Об этом, как сообщила пресс-служба крымскотатарского меджлиса, сказал верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнут ВОЛЛЕБЕК в пятницу в Симферополе на встрече с лидером меджлиса, депутатом Верховной рады Мустафой ДЖЕМИЛЕВЫМ.

По словам ВОЛЛЕБЕКА, по итогам многочисленных встреч с украинскими политиками у него сложилось впечатление, что со стороны власти есть желание и предпринимаются усилия для скорейшего завершения работы над проектом закона и его принятием.

«Во время неоднократных официальных встреч с представителями парламента и правительства Украины мы детально обсуждали этот проект закона. Офис ОБСЕ внимательно изучил проект, и юридический отдел подготовил свои поправки и замечания. Сотрудники офиса верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств готовы и далее оказывать содействие в подготовке законопроекта, направленного на восстановление прав крымскотатарского народа», - цитирует дипломата пресс-служба меджлиса.