Участники "полян протеста" не дали снести самострои близ Симферополя

Собственники шестнадцати паев площадью по 1,5-2 га в Симферопольском районе Крыма 16 сентября не смогли снести на своих участках временные постройки участников самозахватов из-за сопротивления представителей крымскотатарского населения, сообщила в пятницу пресс-служба крымской милиции.

Конфликт продолжается с конца 2006 года.

Акты на участки получены, в основном, в 2004 году. После захвата земли группой крымских татар там были возведены строения, личности их владельцев не установлены.

Хозяева земучастков обратились с исками в Симферопольских райсуд. Он признал право собственности владельцев земли на строительные материалы, находящиеся на участках, а также обязал освободить их от строений.

«То есть люди сами должны были освободить землю. Но такое решение суда ОГИС, естественно, не принял к исполнению, да если бы и принял, то такие решения исполняются путем оглашения ответчику. Владельцы попытались сами его исполнить. 30-40 представителей крымскотатарского народа воспрепятствовали им», - сообщила милиция.

МВД советует владельцам земли обратиться в суд с тем, чтобы самострои снесла Государственная исполнительная служба.

«Единственный выход из сложившейся ситуации мы видим в обращении владельцев участков в суд с исками об устранении препятствий в использовании земельных участков путем сноса самовольно возведенных строений, вывоза стройматериалов и удаления с участков посторонних лиц. При поступлении постановлений ОГИС об обеспечении охраны общественного порядка будет выделено достаточное количество личного состава для исполнения решения», - отмечает милиция.