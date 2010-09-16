Куницын заявил, что земли ЧФ РФ никому не отдавал

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Сергей КУНИЦЫН называет лживой информацию о передаче им в частное пользование части земель на полуострове, находящихся в аренде у Черноморского флота России, в бытность его работы председателем севастопольской государственной администрации.

Ряд Интернет-изданий в среду сообщили, что администрация КУНИЦЫНА передала частникам 400 га арендованных РФ земель в Севастополе - 10% от общей площади, рыночная стоимость которых доходит до 500 млн. долларов.

«Все обвинения в мой адрес, в адрес администрации, которую я возглавлял с 2006 по 2010 годы, беспочвенны. Мы знаем, кто стоит за этой очередной провокацией. Сожалею, что некоторые СМИ были просто грязно использованы для распространения клеветы. Официально заявляю: никаких земель Черноморского флота мы не «раздавали», - цитирует КУНИЦЫНА пресс-служба представительства президента.

Экс-председатель севастопольской администрации назвал происходящее «волной черного пиара». «Все обвинения бездоказательны, голословны, абсурдны. И ответить за них и наветчикам, и «заказчикам» придется», - пообещал КУНИЦЫН.

«В прессе фигурирует Игорь СИЗОВ. Представляется «экспертом комиссии по проверке законности земельных распоряжений»…Этот СИЗОВ сейчас «на передовой»: чуть ли не главный «борец за правду» и «обличитель КУНИЦЫНА». Этот человек с позором был уволен с должности начальника Главного управления земельных ресурсов в Севастополе. На основании проверок прокуратуры, Совета национальной безопасности и обороны Украины, Госкомзема. Сейчас он, как я понимаю, пытается снова занять эту должность. Вываливает в СМИ какие-то документы, делает чудовищные выводы. С его легкой руки «Украина разворовала земли Черноморского флота». Полный бред», - сказал КУНИЦЫН.

Он также назвал абсурдным выводы прессы о невыполнении Украиной международных обязательств по ЧФ РФ.

«Страна (именно страна!) обвиняется в «разворовывании» российских земель, говорится об участии в «махинациях» недавнего командующего Черноморским флотом РФ адмирала КЛЕЦКОВА. Мало того, дело доходит до обвинений в «преступном сговоре» МИДов Украины и России. И это делается накануне визита в Москву премьера Украины и Президента нашей страны. Большей дискредитации Украины на международной арене представить сложно», - сказал постпред.

КУНИЦЫН заявил, что не понимает, как можно делать какие-либо выводы о землях ЧФ РФ, пока не доведена до конца инвентаризация всех земель и объектов, которые Россия арендует у Украины.