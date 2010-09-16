Кабмин утвердил для Севастополя план природоохранных мер

Кабинет министров утвердил планы природоохранных мер на 2010 год для 9 областей и города Севастополя, сообщила пресс-служба министерства охраны окружающей природной среды.

Планы для Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Донецкой, Волынской, Львовской, Николаевской, Харьковской, Черкасской областей и Севастополя определяют перечень мер, на которые будут направлены средства местных фондов охраны окружающей природной среды.

Общая сумма денег, которые будут выделены, составляет почти 822 млн. грн.

Планы Одесской и Херсонской областей, крымской автономии направлены на доработку из-за несоответствия указанных в них мер требованиям постановления правительства «О перечне мер, относящихся к природоохранным».

Закон о госбюджете на 2010 год предусматривает использование средств местных фондов охраны окружающей природной среды по согласованию с Кабинетом министров.

Планы природоохранных мер предварительно рассматриваются и согласовываются межведомственной рабочей группой в составе представителей министерств охраны окружающей природной среды, финансов и экономики.