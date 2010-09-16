7,5 тысяч солдат, 30 самолетов и 15 кораблей привлечены к учениям "Взаимодействие-2010"

7,5 тысяч военнослужащих, 31 самолет и вертолет, 15 кораблей, 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники привлечены к проведению комплекса учений "Взаимодействие-2010", активная фаза которых начинается в пятницу на полигоне "Опук" в Крыму, сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

Состоятся учения корабельных групп, батальонов морской пехоты с высадкой десанта, боевые стрельбы.

За ходом активной фазы будут наблюдать министр обороны Михаил Ежель и начальник генштаба - главнокомандующий вооруженными силами Григорий Педченко.

После проведения на полигоне "Опук" тактических учений следующий этап "Взаимодействия-2010" пройдет 20-24 сентября на крымском полигоне "Чауда".

Там запланировано проведение боевых стрельб подразделений противовоздушной обороны сухопутных войск, вооруженных зенитно-ракетными комплексами "Оса", и подразделений зенитных ракетных войск воздушных сил, вооруженных комплексами "Бук-М1" и С-300.

"Боевые стрельбы зенитных ракетных войск, вооруженных комплексами С-300, в составе подразделений не проводились с 2003 года. Выполнялись лишь одиночные пуски ракет, в том числе - исследовательские в 2007 году. В этом году возобновляются полномасштабные дивизионы и полковые стрельбы. Для подразделений создается сложная воздушная обстановка, максимально приближенная к боевой. Меры безопасности являются одним из приоритетных заданий при проведении стрельб", - говорится в пресс-релизе.

На завершающем этапе "Взаимодействия-2010" , 27-30 сентября, на трех полигонах во Львовской, Житомирской и Николаевской областях состоятся тактические учения подразделений сухопутных войск с проведением боевых стрельб.