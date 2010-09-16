А у вас все нормально с дымоходом?

Государственный комитет по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору в Украине начал месячник безопасности по использованию газа в быту, сообщила пресс-служба ведомства.

В нем также участвуют министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, здравоохранения и компания "Нефтегаз Украина".

До 15 октября в регионах Украины будут организованы проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов жилых домов всех форм собственности.

Кроме того, будет проверяться готовность аварийно-диспетчерских служб специализированных предприятий газового хозяйства к работе в зимний период.

В школах и вузах планируется провести лекции и семинары о безопасном использовании газа в быту.

В Украине за последние 10 лет в десять раз возрос травматизм в сфере использования газа в быту. С начала года произошла 81 авария, в которых пострадали 173 человека, из них - 70 погибли.