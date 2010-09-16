Прокуратура выбила 40 миллионов долга по зарплате крымчан

40 млн. грн. задолженности по заработной плате возмещено жителям Крыма усилиями прокуратуры с начала года, сообщила пресс-служба ведомства.

«Большая часть суммы - 37,4 миллиона - погашена в ходе проведения прокурорских проверок», - говорится в сообщении.

Возбуждено 40 уголовных дел по выявленным во время проверок фактам безосновательной невыплаты зарплаты, выплаты ее «в конвертах», присвоения должностными лицами предназначенных для работников денежных средств. Из них 32 дела расследованы и направлены в суд.

Крымские суды в текущем году удовлетворили 403 исковых заявления прокуратуры в интересах жителей автономии о взыскании 1,6 млн. грн. задолженности по зарплате.