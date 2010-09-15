Районы Севастополя возьмут шефство над воинскими частями

Все четыре района Севастополя возьмут шефство над воинскими частями Украины для улучшения условий службы военнослужащих и жизни их семей, заявил председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ.

"На недавнем Совете регионов принято решение о шефстве над Вооружёнными силами, поэтому, все областные, городские, районные администрации будут шефствовать над воинскими частями", - сказал он журналистам на аэродроме "Бельбек", где проходит одна из фаз тактических учений "Взаимодействие-2010".

Так, над воинской частью "Бельбека" уже шефствует Нахимовский район Севастополя.

По утверждению руководителя Севастополя, "город знает о проблемах гарнизона, где живут семьи военнослужащих, и готов при формировании бюджета на 2011 год учесть вопросы содержания домов, дорог и других хозяйственных объектов".