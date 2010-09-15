ОБСЕ сократит на 50 тысяч евро помощь уволенным в запас

Помощь ОБСЕ в адаптации уволенных в запас украинских военнослужащих со следующего года начнет постепенно сокращаться, заявил в Севастополе координатор проектов ОБСЕ в Украине, посол Любомир КОПАЙ.

Он напомнил, что в свое время страны-члены ОБСЕ откликнулись на просьбу Украины относительно оказания помощи в адаптации уволенных и готовящихся к увольнению в запас офицеров, и соответствующий проект в стране реализуется с 2004 года. По словам посла, столь длительное время реализации проекта «не является поводом для гордости».

КОПАЙ отметил, что еще в прошлом году был поставлен вопрос о сокращении финансирования проекта и постепенной передаче этих полномочий украинской стороне. В ОБСЕ надеются, что часть средств на финансирование проекта будет выделять правительство Украины, и что с каждым годом эта часть будет возрастать.

По информации посла, ОБСЕ ежегодно на финансирование этой программы выделяет 400 тыс. евро, но уже на 2011 год планируется выделить 350 тыс. евро.

КОПАЙ сообщил, что за прошедшие годы при поддержке ОБСЕ в Украине прошли переподготовку более полутора тысяч военнослужащих. По его информации, принято решение, что в нынешнем году 10% мест на курсах по переобучению будет отведено членам семей военнослужащих.