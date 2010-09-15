20 миллионов поддельных акцизных марок спрятали в луке
19:00, 15 сентября 2010Крым
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Спецслужба перехватила контрабанду
Крымские сотрудники службы безопасности и таможни пресекли контрабандный ввоз из Турции в Украину 20 млн. штук поддельных акцизных марок стоимостью более 1 млн. грн.
«Во время осмотра грузового автомобиля, перевозившего репчатый лук, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тридцать пять коробок, скрытых от таможенного контроля. В них находилось свыше 20 млн. штук высококачественных поддельных марок акцизного сбора на табачные и алкогольные изделия», - говорится в пресс-релизе крымского управления СБУ.
Груз задержан.
Правоохранители проводят проверку.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «контрабанда».
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