20 миллионов поддельных акцизных марок спрятали в луке

Крымские сотрудники службы безопасности и таможни пресекли контрабандный ввоз из Турции в Украину 20 млн. штук поддельных акцизных марок стоимостью более 1 млн. грн.

«Во время осмотра грузового автомобиля, перевозившего репчатый лук, сотрудники правоохранительных органов обнаружили тридцать пять коробок, скрытых от таможенного контроля. В них находилось свыше 20 млн. штук высококачественных поддельных марок акцизного сбора на табачные и алкогольные изделия», - говорится в пресс-релизе крымского управления СБУ.

Груз задержан.

Правоохранители проводят проверку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «контрабанда».