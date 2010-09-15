2 сотрудников милиции уличили во взяточничестве

Крымские сотрудники МВД и СБУ в среду в Симферополе выявили факт вымогательства и получения взятки двумя работниками милиции за непривлечение к уголовной ответственности жителя Ялты, который занимался скупкой краденого.

Об этом сообщила пресс-служба крымской милиции, не уточнив сумму взятки.

Деньги сотрудники милиции Центрального райотдела Симферополя получили в салоне автомобиля в районе рынка.

МВД направит материалы проверки в прокуратуру Крыма.