2 сотрудников милиции уличили во взяточничестве
18:00, 15 сентября 2010Крым
0 0
Операция в Симферополе
Крымские сотрудники МВД и СБУ в среду в Симферополе выявили факт вымогательства и получения взятки двумя работниками милиции за непривлечение к уголовной ответственности жителя Ялты, который занимался скупкой краденого.
Об этом сообщила пресс-служба крымской милиции, не уточнив сумму взятки.
Деньги сотрудники милиции Центрального райотдела Симферополя получили в салоне автомобиля в районе рынка.
МВД направит материалы проверки в прокуратуру Крыма.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter