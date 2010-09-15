Объездную дорогу вокруг Симферополя закончат к зиме

Первая очередь строительства объездной дороги вокруг Симферополя, которая позволит сократить количество транзитного транспорта в административном центре Крыма на 30%, будет сдана до декабря, прогнозирует председатель Совета министров автономии Василий ДЖАРТЫ, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Руководители «Укравтодора» обещают, что задержек с финансированием не будет. Если средства будут поступать в срок, западная часть объездной дороги длиной 7,3 километра будет готова к 1 декабря», - сказал ДЖАРТЫ.

Строители заканчивают сооружать один из участков трассы - мост через реку Салгир. Он готов на 97%, осталось укрепить русло реки и закончить установку ограждений для пешеходов.

Когда объездная дорога будет продолжена до трассы Симферополь-Севастополь, количество транзитных автомобилей на симферопольских улицах снизится на 70%.

Глава правительства Крыма рекомендовал подготовить обращение в прокуратуру по поводу самовольного захвата земли, который мешает продолжить строительство трассы.

Строительство начато в 1974 году.

По данным Совмина, с начала 2010 года в дорогу вложено 169 млн. грн.

Стройка рассчитана на три этапа.