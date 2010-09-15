Милиция задержала 3 рабовладельцев в Симферополе

Сотрудники милиции задержали троих жителей Симферополя, забравших обманным путем паспорта, минимум, у 16 граждан Узбекистана и заставлявших их работать в двух цехах по изготовлению тандырных лепешек, которые затем реализовывались на рынках города.

Об экплуататорах чужого труда рассказал правоохранителям молодой узбек, которому удалось бежать вместе с 4 "рабами" после года труда. Пленникам угрожали, применяли к ним физическое и психологическое насилие, сообщила пресс-служба крымской милиции.

В ходе расследования милиция выяснила, что в одном из районов Симферополя, где ранее работал молодой человек, оборудованы два цеха по производству лепешек, в которых в основном по ночам трудятся 11 узбеков. Работники одного подпольного производства днем могли выходить только в магазин, узбекам из второго цеха не позволяли и этого: на окнах стояли решетки, железная дверь закрывалась снаружи на большой засов, во дворе бегали собаки.

Правоохранители во время обыска у хозяев цехов изъяли паспорта граждан Узбекистана. Документы возвратили узбекам. После окончания следствия иностранцев отправят домой.

Следственное управление крымской милиции возбудило в отношении задержанных симферопольцев уголовное дело по статье "торговля людьми либо иная незаконная сделка по передаче человека". Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.