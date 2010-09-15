Янукович ликвидировал два военных суда в Крыму

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ликвидировал тринадцать военных местных судов, среди которых два крымских - суды севастопольского и симферопольского гарнизонов, говорится в указе главы государства, текст которого размещен на его официальном сайте.

Кроме того, ЯНУКОВИЧ ликвидировл два военных апелляционных суда, в том числе суд Военно-морских сил.

Заместитель главы администрации президента Андрей ПОРТНОВ заявил, что целью ликвидации военных судов является обеспечение конституционного принципа независимости судей при осуществлении правосудия.

Кроме того, по мнению чиновника, такой шаг соответствует европейским стандартам системы правосудия.

«Существование военных судов нарушало требования статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно права человека на справедливое судебное разбирательство, что неоднократно отмечал европейский суд по правам человека в своих решениях», - сказал ПОРТНОВ.