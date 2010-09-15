25 тысяч бутылок водки не доехали из Крыма в Днепропетровск

Сотрудники налоговой милиции задержали на дороге Судак - Грушевка в Крыму грузовой автомобиль c 25 тысячами бутылок водки с акцизными марками, подлинность которых вызывает сомнение, сообщила пресс-группа управления налоговой милиции.

По документам, груз следовал из Крыма в Днепропетровск.

«Согласно протоколу изъято более 25 тысяч бутылок водки на сумму порядка 350 тысяч гривен. Образцы акцизных марок направлены на экспертизу. Устанавливаются производители водки и ее заказчики», - говорится в пресс-релизе.