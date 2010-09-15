Указатели в Севастополе продублируют на русском языке

В Севастополе до 15 октября изготовят и установят продублированные на русском языке информационно-указательные дорожные знаки (названия населенных пунктов).

Такое решение принято во вторник на пленарном заседании сессии горсовета, сообщил УНИАН член президиума горсовета Севастополя, депутат Александр СЕМИН. Решение поддержал 51 депутат горсовета Севастополя.

По информации СЕМИНА, ранее вопрос, инициированный городской администрацией, был согласован на заседании президиума горсовета.

14 сентября сессия утвердила решение о выделении на эти цели около 150 тысяч гривен из дорожного фонда.

«В принципе, ничего плохого в этом нет, за исключением того, что деньги собираются выделить из дорожного фонда, который должен расходоваться на содержание и ремонт дорожного покрытия города, то есть, для обеспечения безопасности участников дорожного движения», - сказал СЕМИН.

Кроме того, сказал депутат, ему не понятно, почему решено изготовить информационно-указательные знаки с надписями на двух языках именно к 15 октября, а не к началу летнего сезона, когда в Севастополе увеличивается количество туристов.