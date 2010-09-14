Суд признал незаконным отчуждение 0,15 га у "Ливадии"

Высший хозяйственный суд Украины отменил решение суда апелляционной инстанции о признании правомерным отчуждения Ливадийским поссоветом 0,15 га земли государственного винодельческого предприятия «Ливадия», сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Кассационная инстанция согласилась с доводами надзорного ведомства и оставила в силе решение хозяйственного суда Крыма, по иску прокурора признавшего незаконным прекращение права пользования землей госпредприятия», - говорится в пресс-релизе.

Ливадийский поссовет прекратил право пользования 0,15 га два года назад.

Хозсуд Крыма признал такие действия неправомерными, а апелляционная инстанция - законными весной нынешнего года.

«Ливадия» входит в структуру национального производственно-аграрного объединения «Массандра».