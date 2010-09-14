Севастополь утвердил стратегию развития до 2020 года

Городской совет Севастополя во вторник утвердил стратегию развитию города на 2010-2020 годы.

Документ определяет цели, направления и задачи развития города до 2020 года, является основой для разработки городских целевых программ, ежегодных программ социального и экономического развития.

В стратегии отмечается, что при определении приоритетов развития экономики за основу взяты те отрасли, которые объективно являются «локомотивом» реформ и положительных изменений в производственной, финансовой и управленческой сферах, а также те, которые имеют чрезвычайно благоприятные предпосылки для развития, учитывая природный и ресурсный потенциалы региона и тенденции развития мировой экономики на основе процессов глобализации и интеграции.

За принятие проголосовали 44 из 62 присутствовавших на сессии депутатов.

В пояснительной записке говорится, что документ внесен на рассмотрение горсовета на основании программы президента Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей» и с целью концептуальной и программно-целевой реализации плана привлечения инвестиций в Севастополь, утвержденного горсоветом в октябре 2009 года.

Председатель севастопольской государственной администрации Валерий САРАТОВ сообщил журналистам, что документ разрабатывался совместно исполнительской и представительской ветвями власти города, с привлечением городской общественности, ученых советов ведущих вузов города. По его мнению, принятый документ определяет «направление движения города».