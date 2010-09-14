Севастополь принял программу оказания помощи многодетным

Городской совет Севастополя во вторник принял региональную программу оказания помощи многодетным семьям на 2011-2015 годы.

Она предполагает социальную защиту и медицинское обслуживание, содействие семейному воспитанию, научно-методическое и информационное обеспечение.

Финансирование программы будет осуществляться по многоканальному принципу, что предусматривает получение средств из городского и районных бюджетов, привлечение внебюджетных средств, спонсорских, благотворительных и других взносов юридических и физических лиц и средств из госбюджета на проведение отдельных мероприятий.

Как сообщил на сессии начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта городской госадминистрации Андрей ТИМЧЕНКО, ориентировочный расчет финансирования программы является следующим: в 2011 году на ее реализацию планируется выделить 482 тыс. грн. (442 тыс. грн. из городского бюджета и 40 тыс. грн. из районных бюджетов), столько же (и в такой же пропорции) - в 2012 году, в 2013 году - 497 тыс. грн. (соответственно, 447 тыс. грн. и 50 тыс. грн.), в 2014-м - 507 тыс. грн (соответственно, 447 тыс. грн. и 60 тыс. грн.), и в 2015 году - 512 тыс. грн (соответственно, 452 тыс. грн. и 60 тыс. грн.), общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программы - 2 млн. 480 тыс. грн., в том числе средства городского бюджета составят 2 млн. 230 тыс. грн.

По информации отдела по делам семьи, молодежи и спорта, на учете в администрации состоит 864 многодетных семьи, из них 687 имеет по 3 несовершеннолетних детей, 134 - по 4 несовершеннолетних, 24 - по 5 несовершеннолетних, 10 - по 6 несовершеннолетних, 6 - по 7 несовершеннолетних, 2 - по 8 несовершеннолетних, одна семья имеет 9 несовершеннолетних детей.

17 таких семей получают пособие как малообеспеченные семьи, 309 семей состоят на очереди с правом первоочередного обеспечения жилой площадью, из которых 13 семей пользуются правом внеочередного получения жилья.