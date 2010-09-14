Пограничники задержали яхту стоимостью 1,3 млн. грн. в Ялте

Яхту, стоимость которой, по предварительным данным, составляет 1,3 миллиона гривен, задержали в понедельник в порту Ялты сотрудники пограничной и таможенной служб

Плавсредство под флагом Маршалловых островов вышло в море без разрешения, им управлял 51-летний гражданин Украины без документов, сообщила пресс-служба пограничной службы.

Сотрудники погранслужбы оформили на него протокол за нарушение пограничного режима, таможенники - за неправомерные операции с товарами, транспортными средствами, находящимися под таможенным контролем, пользование ими. Таможенный кодекс предусматривает наложение штрафа в размере от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или конфискацию товаров или транспортных средств.

В июле яхту ввез в Украину гражданин Испании и должен был вывезти ее из страны.