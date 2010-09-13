CЭС проверит все школьные столовые

Министр здравоохранения Украины Зиновий МЫТНИК в понедельник поручил департаменту организации санитарно-эпидемиологического надзора минздрава в недельный срок проверить пищеблоки всех учебных заведений государства, сообщила пресс-служба ведомства.

«20 сентября главный государственный санитарный врач Украины (Сергей РЫЖЕНКО) будет отчитываться по итогам проверок на совещании у министра», - говорится в пресс-релизе.

67 детей, которые отравились в столовой школы № 12 Евпатории, госпитализированы 10-12 сентября с предварительным диагнозом «кишечная инфекция». Милиция возбудила уголовное дело по статье «ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних». 13 детей находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, еще 54 ребенка - в легком состоянии.

«Причиной вспышки кишечной инфекции стало употребление в пищу мясного блюда "макаронник", которое было приготовлено с нарушением технологии и срока реализации продукта на пищеблоке. В настоящее время диагноз больных детей уточняется», - отмечается в сообщении Минздрава.