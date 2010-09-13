Укрпочта хочет повысить тарифы

«Укрпочта» инициирует повышение тарифов на универсальные почтовые услуги на 20% с 1 января 2011 года, сообщил генеральный директор предприятия Евгений ЗАЕЦ.

По его словам, инициатива «Укрпочты» находится на рассмотрении Национальной комиссии регулирования связи. Согласования от НКРС пока нет.

Последний раз тарифы на услуги предприятие повышало в январе 2009 года.

«Сегодня мы работаем над тем, чтобы нам согласовали повышение тарифов на универсальные услуги - это, главным образом, письменная корреспонденция - на 20%», - сказал ЗАЕЦ.

Он отметил, что такое повышение находится в границах двухгодичного уровня инфляции.

Универсальные почтовые слуги - это такие традиционные услуги, как: почтовые конверты, посылки и т.п.