Меджлис: Северинсен обеспокоена соблюдением прав крымских татар

Меджлис крымских татар заявляет, что бывший содокладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине Ханне СЕВЕРИНСЕН обеспокоена соблюдением прав национальных меньшинств в Крыму.

«Было грустно услышать, что крымские татары уже не могут выбрать самостоятельно своих представителей для диалога с президентом Украины и очень огорчительно, что новые правила в избирательном процессе накануне предстоящих выборов в местные советы, являются причиной наименьшего представительства крымских татар в органах власти», - цитирует пресс-служба меджлиса СЕВЕРИНСЕН, которая находилась в Крыму в составе делегации членов Датского сообщества по внешней политике.

Президент Виктор ЯНУКОВИЧ в августе сократил состав совета представителей крымских татар с 33 до 19 человек. 9 из них - члены меджлиса, остальные - общественные деятели и оппозиционные меджлису политики.

Делегаты национального съезда крымских татар призвали ЯНУКОВИЧА вернуться к прежнему принципу формирования совета: делегирования татарами на курултае, а не назначения главой государства. Пока президент не сделает этого, члены меджлиса не намерены участвовать в работе органа.