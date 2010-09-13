Украине обещают три "волны" бабьего лета
12:28, 13 сентября 2010Крым
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Холодная осень наступит нескоро?
Синоптики говорят, что холодная осень в Украине наступит нескоро.
"Безусловно, началось бабье лето, но лишь первая его волна, а этой осенью мы ожидаем три этапа потепления", - говорит Анатолий Прокопенко, заместитель начальника гидрометцентра.
Даже после небольшого похолодания не стоит ожидать сильных осадков и резкой перемены температур. В целом сентябрь будет теплый, отметил он.
Такая погода, как сейчас, продержится не меньше недели. Будет солнечно, воздух прогреется до +26.
"После 17 сентября пройдут кратковременные дожди, но потом снова будет тепло, придет вторая волна бабьего лета", - говорит Прокопенко.
Третий этап потепления стоит ожидать в октябре.
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