Украине обещают три "волны" бабьего лета

Синоптики говорят, что холодная осень в Украине наступит нескоро.

"Безусловно, началось бабье лето, но лишь первая его волна, а этой осенью мы ожидаем три этапа потепления", - говорит Анатолий Прокопенко, заместитель начальника гидрометцентра.

Даже после небольшого похолодания не стоит ожидать сильных осадков и резкой перемены температур. В целом сентябрь будет теплый, отметил он.

Такая погода, как сейчас, продержится не меньше недели. Будет солнечно, воздух прогреется до +26.

"После 17 сентября пройдут кратковременные дожди, но потом снова будет тепло, придет вторая волна бабьего лета", - говорит Прокопенко.

Третий этап потепления стоит ожидать в октябре.

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