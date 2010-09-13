3 мертвых нашли у берегов Ялты

Трое человек, среди которых жительница Беларуси и двое неизвестных мужчин, найдены мертвыми 12 сентября на Южном берегу Крыма, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Тело 36-летней белоруски обнаружено в Черном море. Предварительная причина смерти - утопление.

На берегу найден мертвым неизвестный мужчина 50-60 лет. В море без признаков жизни обнаружен еще один мужчина, предполагаемый возраст которого спасатели не указали. Причина смерти и личности погибших устанавливаются.

Четверо мужчин, среди которых белорус, житель крымского поселка Гурзуф, турист из Луганской области и неизвестный, найдены мертвыми 11 сентября на пляжах в Ялте. Причина смерти выясняется.