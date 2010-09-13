Телохранители со всего мира съедутся в Ялту на чемпионат

Чемпионат мира среди телохранителей пройдет 18-21 сентября в Ялте (Крым). В состязаниях планируется участие более тридцати команд, в частности, из Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Грузии, Израиля, Казахстана, Молдовы, России, сообщило управление государственной охраны Украины.

Бодигарды будут соревноваться в стрельбе и боевых искусствах, искать взрывчатку в автомобиле, оказывать медпомощь VIP-персонам, эвакуировать их, преодолевать полосу препятствий на машине.

Турнир организовали управление госохраны Украины, федерация охранников страны, физкультурно-спортивное общество «Динамо» и киевская ассоциация бодигардов.