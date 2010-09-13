В Крыму массово отравились дети (фото)

Число госпитализированных в больницу 10-12 сентября детей, отравившихся в столовой школы номер двенадцать в Евпатории, увеличилось до 68, сообщила пресс-служба министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Утром 12 сентября в инфекционном отделении евпаторийской детской клинической больницы с предварительным диагнозом "бактериальная кишечная инфекция" находились 63 школьника. В воскресенье госпитализированы еще 4 ученика.

Предполагаемой причиной отравления главный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО в субботу назвал нарушение поварами технологии приготовления пищи - запеканки с макаронами, мясом и яйцами.

Милиция возбудила уголовное дело по статье "ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних".

Всего в столовой ели 167 учащихся.