Победителем Prime Yalta Rally-2010 стал украинский экипаж

Украинский экипаж в составе Игоря ЧАПОВСКОГО и Андрея НИКОЛАЕВА (Одесса) на автомобиле Subaru Impreza стал абсолютным победителем авторалли Prime Yalta Rally-2010, которое является этапом Кубка Европы по авторалли, этапом Чемпионата Украины по ралли и Кубком президента страны.

Второе место завоевали российские гонщики Дмитрий ЗОРИН и Полина МУХИНА (Subaru Impreza), а бронзу - румынский экипаж в составе Марко ТЕМПИСТИНИ и Дорина ПУЛЬПЕЯ (Pegout 207).

«Я счастлив, что гонка стала очень интересной. Я видел культурного украинского зрителя. Все службы, задействованные в проведении гонки, работали на пять с плюсом. Все аварии ликвидировали за три минуты», - сказал председатель организационного комитета Prime Yalta Rally-2010, президент Федерации автомобильного спорта Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО на итоговой пресс-конференции.

Авторалли стартовало 10 сентября с набережной Ялты. В Prime Yalta Rally-2010 принимали участие 64 экипажа гонщиков из 14 стран. До финиша дошли только около трети экипажей. Гонки организовали Автофедерация Украины и проект «Червоненко Racing».

Впервые Yalta Rally состоялось в 2005 году.