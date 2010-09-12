Число отравившихся в школьной столовой детей возросло до 63

Число госпитализированных в больницу 10-11 сентября детей, отравившихся в столовой школы номер двенадцать в Евпатории, увеличилось до 63, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

«Дети - в возрасте от 6 до 10 лет», - говорится в пресс-релизе.

Утром 11 сентября в больнице с предварительным диагнозом «бактериальная кишечная инфекция» находились 58 школьников, которые посещали группу продленного дня.

Предполагаемой причиной отравления главный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО назвал нарушение поварами технологии приготовления пищи - запеканки с макаронами, мясом и яйцами.

Милиция возбудила уголовное дело по статье «ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних».

Учитывая улучшение состояния здоровья поступивших в пятницу в медучреждение больных, прогнозируется выписка из стационара в понедельник.

По информации МЧС Украины, в школьной столовой ели 167 учеников.