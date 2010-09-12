2 россиян смыло волной в море

Волна смыла двух россиян в Черное море на южном берегу Крыма - спасатели нашли тело одного мужчины, поиски второго продолжаются, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Информация о гибели двух человек в районе Алушты поступила к спасателям в первой половине дня 11 сентября.

Свидетели рассказали, что мужчина перелез через ограждение, зашел на буну и был смыт волной в море. Второй бросился на помощь знакомому, но его также накрыла волна.

В автобусе на берегу найдены вещи и документы погибших жителей Курска.

Спасатели вытащили тело одного мужчины из воды на берег. Тело второго пока не найдено. Поиски в субботу пришлось прекратить из-за шторма, их продолжат в воскресенье.

ЧП произошло в районе неприспособленного для купания пляжа.