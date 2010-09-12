2 россиян смыло волной в море
12:00, 12 сентября 2010Крым
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Тело одного нашли
|Архивное фото
Информация о гибели двух человек в районе Алушты поступила к спасателям в первой половине дня 11 сентября.
Свидетели рассказали, что мужчина перелез через ограждение, зашел на буну и был смыт волной в море. Второй бросился на помощь знакомому, но его также накрыла волна.
В автобусе на берегу найдены вещи и документы погибших жителей Курска.
Спасатели вытащили тело одного мужчины из воды на берег. Тело второго пока не найдено. Поиски в субботу пришлось прекратить из-за шторма, их продолжат в воскресенье.
ЧП произошло в районе неприспособленного для купания пляжа.
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