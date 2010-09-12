Море убило 4 мужчин в Ялте

Четверо мужчин найдены мертвыми в субботу на пляжах в Ялте, причина смерти устанавливается, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

В 12.30 в МЧС поступило сообщение об обнаружении в районе пляжа одного из санаториев тела выброшенного из моря на берег 63-летнего жителя столицы Беларуси.

Через 15 минут спасатели получили информацию о найденном на пляже погибшем 27-летнем мужчине из крымского поселка Гурзуф. Его тело выбросило волной на берег.

В 16.10 обнаружено тело выброшенного на берег 52-летнего туриста из Луганской области.

Через три часа на санаторском пляже найдено тело неизвестного мужчины, которому на вид 40-45 лет.

Тем временем, в феодосийском поселке Орджоникидзе в субботу утонул 29-летний турист из Харькова, который отдыхал в Крыму с женой. Мужчина купался в море, его накрыла волна, после удара об скалу он ушел под воду. Женщина не смогла помочь супругу из-за шторма.