Севастопольцы оказались меж двух огней

С 1991 года, когда Украина обрела независимость, Севастополь напоминает пороховую бочку, готовую взорваться в любой момент из-за местной политики идентичности и геополитических споров между Россией и Украиной — куда время от времени оказывался вовлеченным и Запад — по поводу базирования российского Черноморского флота и прав собственности на город.

Город часто изображается как место, переполненное ядовитой этнической враждой между русским большинством и украинским меньшинством. Он остается главной площадкой для споров между Москвой и Киевом по поводу исторической памяти, а также того, насколько близкими должны быть русские и украинцы.

Практически постоянно разыгрывается одна и та же сцена. Русские чиновники утверждают, что обе национальности имеют одни и те же корни и, таким образом, за Россией следует закрепить ее право на привилегии в Севастополе и на Украине в целом. Украинские чиновники же отвечают на эти выпады, напоминая, что независимость Украины предполагает собственный контроль надо всей ее нынешней территорией, включая Севастополь.

Но в то время как чиновники обмениваются пинками и используют Севастополь для удовлетворения собственные избирательных потребностей, из-за политики страдают простые люди. Многие севастопольцы и вправду испытывают симпатию к России, но даже они говорят, что проблему эту обмусоливают уж слишком часто, тем самым разжигая конфликты там, где без них легко можно обойтись.

«Я считаю, что Севастополь — российский город. На это указывает история, — говорит Нона Константинова, этническая русская 63-ех лет. — Русские и украинцы — один народ, так что мы должны жить в гармонии. Но я не фанатик. Кто-то может думать по-другому, и я считаюсь с его мнением. Создает проблемы и усложняет все одна лишь властная верхушка».

Севастополь часто оказывается в центре запущенных региональных споров, среди которых периодически всплывает вопрос о сепаратистских угрозах. Согласно всеобщей переписи населения 2001 года, в городе проживает порядка 71 процента этнических русских и около 22 процентов этнических украинцев.

К тому же, с этим городом связана долгая и легендарна история российского Черноморского флота, и сторонники, в числе которых высокопоставленные представители российских властей, не забывают при случае упомянуть об этом.

Московский мэр Юрий Лужков был самым ярым сторонником российских притязаний на Севастополь, неоднократно утверждая, что это «российский город». Благодаря подобным комментариям бывший президент Виктор Ющенко запретил ему въезд на Украину в 2007 году. За последние несколько лет Лужков затопил Севастополь своими деньгами на целый ряд проектов, пытаясь таким образом гарантировать сохранение российского влияния в городе.

Языковой вопрос тоже оказался непростым. По словам местных жителей Ющенко только помог его усложнить. Его активное продвижение украинского языка, даже на таких традиционно русскоязычных территориях, как Крым, вызвала отчуждение многих русскоязычных граждан Украины.

«Если вы говорите на русском всю свою жизнь и вас не вынуждают говорить на украинском языке, тогда все прекрасно, — жалуется 26-летняя Юлия Гладенко, учитель и переводчик из Севастополя. — Но если вас вынуждают учиться на украинском языке, смотреть фильмы на украинском языке, результатом становится отрицательное отношение к языку и общей политике».

Но Гладенко, наполовину русская, наполовину армянка, которая разговаривает и по-русски, и по-украински, утверждает, что она никогда не наблюдала откровенно напряженных отношений между русскоязычным и украиноязычным населением.

«На человеческом уровне у нас нет таких проблем, — говорит она. — Серьезных конфронтаций я никогда не видела. Все это в высшей степени политизировано».

Наверное самый выразительный момент, раскрывающий суть взаимоотношений между русскими и украинцами, можно было наблюдать 24 августа, в день независимости Украины, когда на площади Нахимова проводился концерт в честь праздника. Сотни людей, некоторые из которых размахивали украинскими флагами пришли туда, чтобы послушать украинскую поп-музыку. Некоторые артисты пели на украинском, некоторые — на русском.

В один прекрасный момент, один из немногих мужчин, одетых в традиционные украинские вышиванки, оказался вовлеченным в словесную перепалку с российским морским офицером, который тоже пришел на концерт. Эти двое спорили — первый по-украински, второй по-русски — о столь очевидном ползучем вторжении России в регион.

Однако, некоторое время спустя, эти двое, казалось, помирились, переведя свои различия в шутку. Затем они пожали друг другу руки и отправились вместе на берег моря.

«Чи все добре?» — спросил мужчина в вышиванке. «Конечно, — ответил офицер. — Все прекрасно».

Дэн Пелещук, Kyiv Post

Перевод ИноСМИ