Названа причина массового отравления школьников в Евпатории

Причиной отравления 58 учеников школы №12 Евпатории, по предварительным данным, стал непропеченный макаронник, сообщил журналистам главный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО.

"Причиной массового отравления является нарушение технологического приготовления пищи. Макаронник с мясом, с яйцами не додержали", - сказал он.

58 учащихся 1-4 классов, которые посещали группу продленного дня, попали в больницу 10 сентября с предварительным диагнозом "бактериальная кишечная инфекция".

46 детей находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще 12 оценивается как средней тяжести.

"В понедельник-вторник начнется массовая выписка", - сказал главный санврач.

Точную причину отравления школьников медики назовут через 2-3 дня, когда будут готовы результаты исследований.

"По посевам мы видим, что это не дизентерия, не сальмонеллез", - сказал РЫЖЕНКО.

Милиция возбудила уголовное дело по статье "ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей".