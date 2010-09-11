58 школьников отравились запеканкой (фото)
Милиция возбудила уголовное дело...
Причиной отравления 58 учеников школы №12 Евпатории, по предварительным данным, стал непропеченный макаронник, сообщил журналистам главный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО.
"Причиной массового отравления является нарушение технологического приготовления пищи. Макаронник с мясом, с яйцами не додержали", - сказал он.
58 учащихся 1-4 классов, которые посещали группу продленного дня, попали в больницу 10 сентября с предварительным диагнозом "бактериальная кишечная инфекция".
46 детей находятся в удовлетворительном состоянии, состояние еще 12 оценивается как средней тяжести.
"В понедельник-вторник начнется массовая выписка", - сказал главный санврач.
Точную причину отравления школьников медики назовут через 2-3 дня, когда будут готовы результаты исследований.
"По посевам мы видим, что это не дизентерия, не сальмонеллез", - сказал РЫЖЕНКО.
Милиция возбудила уголовное дело по статье "ненадлежащее выполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей".
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