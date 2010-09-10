Полсотни школьников отравились в Евпатории

48 учащихся школы №12 Евпатории госпитализированы в пятницу с кишечной инфекцией неясной этиологии, сообщил УНИАН источник в медицинских кругах Крыма.

Возле больницы собралась группа родителей.

По одним данным, дети ели в школе макароны по-флотски, по другой информации: макаронник - запеканку из макарон.

В связи с инцидентом в Крым прибыл главный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО.