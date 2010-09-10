Полсотни школьников отравились в Евпатории
21:30, 10 сентября 2010Крым
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Дети ели макароны...
48 учащихся школы №12 Евпатории госпитализированы в пятницу с кишечной инфекцией неясной этиологии, сообщил УНИАН источник в медицинских кругах Крыма.
Возле больницы собралась группа родителей.
По одним данным, дети ели в школе макароны по-флотски, по другой информации: макаронник - запеканку из макарон.
В связи с инцидентом в Крым прибыл главный санитарный врач Украины Сергей РЫЖЕНКО.
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