Крым хочет себе офис ЕБРР

Совет министров Крыма предлагает создать в Симферополе региональный офис Европейского банка развития и реконструкции для привлечения иностранных инвестиций в экономику полуострова.

Глава Совмина Василий ДЖАРТЫ в пятницу во время визита в Крым руководителя Кабинета министров Украины Николая АЗАРОВА заявил ему, что руководство ЕБРР готово рассмотреть предложение создать офис, если премьер-министр поддержит такую инициативу, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Это не только будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса Крыма, но и, прежде всего, позволит ЕБРР сконцентрироваться на реализации крупных инфраструктурных проектов в автономии - аэропортов, дорог, транспортных терминалов, отелей. Открытие этого офиса будет иметь и важное значение для зарубежных частных инвесторов, которые должны стать главными действующими лицами в инвестировании в экономику автономии. Офис ЕБРР для них будет являться своеобразным «зеленым светом» для начала вкладывания средств в крымские проекты. Руководство ЕБРР готово рассмотреть данное предложение, если вы, Николай Янович, поддержите нашу инициативу», - сказал ДЖАРТЫ.