Крымские регионалы обещают не заигрывать с избирателями

Крымская организация Партии регионов призывает политические силы провести избирательную кампанию по местным выборам без нарушения законов и обещает не заигрывать с избирателями.

«Призываем все политические силы Крыма достойно провести избирательную кампанию, действуя строго в рамках закона и тем самым подтвердить статус автономии как республики, где соблюдаются права граждан, принципы свободы слова и прозрачности избирательного процесса», - говорится в резолюции собрания крымской ПР, которое прошло в пятницу в Симферополе.

«Вступая в напряженный период избирательной кампании, мы, команда Президента - Партия регионов, обязуемся не только неукоснительно соблюдать законность и следовать демократическим постулатам, но и хранить верность принципу регионалов «Обещали - выполняем!», избегая любых проявлений популизма и заигрывания с избирателями. В основе нашего диалога с крымчанами лежат только конкретные дела и реально выполнимые обещания», - сказано в заявлении крымских партийцев.

Региональная организация ПР также выразила поддержку «курсу масштабных реформ», провозглашенному главой государства Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Избирательная кампания стартует 11 сентября.

Местные выборы пройдут в Украине 31 октября по мажоритарно-пропорциональной системе без участия блоков партий.