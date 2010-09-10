Проблем с финансированием местных выборов не будет - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявляет, что правительство сумеет в полном объеме обеспечить финансирование местных выборов, которые пройдут 31 октября.

«Президент поставил перед нами задачу обеспечить финансирование - мы обеспечим. Мы закроем полностью проблему финансирования избирательной кампании. Проблем никаких нет», - сказал АЗАРОВ на пресс-конференции в Симферополе после совещания по актуальным вопросам развития Крыма.

На вопрос журналистов, будет ли он рекомендовать своим подчиненным уходить в отпуск на время выборов, АЗАРОВ заявил, что будет не просто рекомендовать, а требовать этого от желающих участвовать в избирательной кампании.

«Буду требовать от них делать выбор - если он хочет идти на выборы, пусть идет, а если он хочет работать в системе исполнительной власти - то пусть работает», - сказал премьер.

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ 3 сентября сообщила, что дефицит бюджетных средств на местные выборы превысил 300 млн. грн.