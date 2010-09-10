Азаров предлагает создавать продзапасы

Украина должна создавать государственные и региональные запасы продовольствия и сети оптовых рынков для преодоления ажиотажных всплесков спроса на продукты, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Мы должны научиться прогнозировать и эффективно преодолевать ажиотажные всплески на рынке продовольствия», - сказал руководитель Кабинета министров на совещании в Симферополе по экономическому развитию Крыма.

По его словам, в Украине нет объективных причин для повышения цен на гречку и картофель.

АЗАРОВ утверждает, что Украина производит картофеля больше, чем ей нужно, а повышение цен на этот продукт вызвано слухами, которые в основном идут из Киева.

«Мы завезем в столицу картофеля столько, что его некуда будет девать, и цены пойдут, конечно, вниз», - сказал премьер.

АЗАРОВ заявил, что тревогу у украинцев вызвала ситуация в соседней России, где, по его мнению, были объективные причины для роста цен на продукты.