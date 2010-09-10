Украина не будет ограничивать экспорт зерна

Украина не собирается ограничивать экспорт зерна, заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ.

«Мы не планируем вводить никаких ограничений. Мы собрали зернотрейдеров и сказали откровенно, какой объем (зерна) мы можем выпустить за границу», - сказал АЗАРОВ на совещании по экономическому развитию Крыма.

По словам главы правительства, Украина ориентируется на то, чтобы полностью обеспечить себя фуражным зерном и продовольственной пшеницей.

«Несмотря на засуху, собран достаточный (урожай) для того, чтобы обеспечить и экспортные возможности, и внутренние возможности фуража. Продолжается уборка поздних зерновых», - сказал он.

Первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ ранее заявил, что нормализация ситуации на рынке зерна в Украине произойдет после завершения его закупки в Аграрный фонд и госрезерв.

По оперативным данным на 8 сентября, аграрии обмолотили 12,2 млн. га площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами (83% от плана) и намолотили 30,4 млн. тонн зерна, средняя урожайность составила 25 ц/га.