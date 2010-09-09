Украинцы перестали доверять всем политикам (опрос)

Уровень доверия граждан Украины ко всем политикам и практически всем институтам власти стал отрицательным, свидетельствуют результаты национального ежемесячного исследования «Омнибус», проведенного компанией TNS в августе.

Исследования «Омнибус», проводимые TNS в Украине на постоянной основе, дают возможность определить индекс доверия населения к политикам и институтам власти. Положительный индекс (+2,0) означает 100% доверие, а отрицательный индекс (-2,0) 100% недоверие.

После «пикового» доверия в мае 2010 года в августе украинцы перестали доверять всем политикам, а среди институтов власти доверяют лишь церкви (индекс +0,69) и средствам массовой информации Украины (индекс +0,1).

Так, за период с июня по август 2010 года максимально снизилось доверие к президенту Украины (с +0,33 до -0,16), правительству (с -0,18 до -0,46) и Верховной Раде (с -0,47 до -0,69). Местные органы власти также имеют отрицательный индекс доверия: местные советы (-0,53), местные госадминистрации (-0,55). Самый низкий индекс доверия в августе 2010 года наблюдается к судам (-0,93), прокуратуре (-0,84), милиции (-0,8) и СБУ (-0,29). Не доверяют украинцы также Вооруженным силам Украины (-0,06) и профсоюзам (-0,68).

Эксперты, проводившие исследование, считают, что падение уровня доверия, очевидно, связано с тем, что ожидания на улучшение экономической ситуации и благосостояния украинцев, которые появились после выборов, в очередной раз не оправдались.

Среди политиков в период с июня по август максимально снизилось доверие к премьер-министру Николаю АЗАРОВУ (с +0,09 до -0,39), вице-премьеру Сергею ТИГИПКО (с +0,43 до -0,05), президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ (с +0,34 до -0,11).

Самый низкий индекс доверия в августе наблюдается у экс-президента Виктора ЮЩЕНКО (-1,56), секретаря СНБО Раисы БОГАТЫРЕВОЙ (-1,1) и лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО (-1,06), спикера парламента Владимира ЛИТВИНА (-0,74) и министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА (-0,90).

Эксперты отмечают, что падение индексов доверия ко всем политикам отразилось и на ответах респондентов на вопрос, за какую политическую силу они бы проголосовали, если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее воскресенье.

По данным опроса, рейтинг Партии регионов упал с 40,7% в июне до 29,5% в августе, рейтинг БЮТ с 12,3% до 10,7%. Несущественно упал рейтинг партии «Сильная Украина - с 9,2% до 8,8%. Не изменился рейтинг «Фронта перемен» Арсения ЯЦЕНЮКА - 5,8%. Повысился рейтинг КПУ - с 1,7% до 2,8% и всеукраинского объединения «Свобода» - с 1,5% до 2,2%. Практически не изменились рейтинги блока «Наша Украина» (1,1%-1%) и Блока Литвина (0,7% - 0,6%). Против всех готовы проголосовать 7,8% (в июне - 4,2%). Не принимали бы участия в голосовании 8,7% (5,9%). Затруднились с ответом - 18,8% (13,9%) респондентов.

«Омнибус» (Omnibus) - разновидность количественного исследования, которое ежемесячно проводится одновременно для нескольких клиентов по интересующим их темам, а также включает постоянный блок демографических вопросов. Генеральную совокупность составляет население Украины в возрасте от 16 до 75 лет, выборочную совокупность - 1200 респондентов ежемесячно. Опрос проводится методом интервью «лицом к лицу» на дому у респондентов. Погрешность выборки не превышает 3%.