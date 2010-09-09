Крым почтил память павших в Восточной войне

Возложениями цветов и молебнами почтил Крым в четверг память воинов, павших в Восточной (Крымской) войне 1853-1856 годов, сообщил пресс-центр крымского парламента.

Крымская (Восточная) война - война между Россией и коалицией стран в составе Турции, Великобритании, Франции и Сардинского королевства. Она была вызвана столкновением интересов в бассейне Черного моря, на Кавказе и Балканах. Наибольшего напряжения боевые действия достигли на крымском полуострове.

В Симферополе чиновники и общественность возложили венки и цветы к Долгоруковскому обелиску, после - к мемориалу на Братском кладбище. На кладбище захоронены более 36 тысяч русских воинов - участников Крымской войны. Митрополит Симферопольский и Крымский ЛАЗАРЬ отслужил панихиду по погибшим. Прошел митинг-реквием. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания.

Мероприятия продолжились на братском кладбище в Севастополе и у мемориала Альминского сражения в бахчисарайском селе Вилино. К обелиску на Альминском поле легли цветы. Состоялось освещение построенной в честь погибших русских воинов часовни.

В среду, 8 сентября, в селах Железнодорожное и Тургеневка Бахчисарайского района, в которых находились военные госпитали, принимавшие раненых из Севастополя, Альмы и Инкермана, установили памятные доски.