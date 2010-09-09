Янукович велел чиновникам быть осторожными с админресурсом

15:37, 09 сентября 2010
Крым
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Напутствие перед выборами-2010

Виктор Янукович выступает перед сторонниками в Симферополе. 28 январяПрезидент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предупреждает представителей органов государственной власти всех уровней от использования административного ресурса на местных выборах 31 октября.

«Я всех вас предостерегаю от применения какого-либо административного ресурса во время избирательной кампании. Будьте справедливыми, осторожными», - сказал он на заседании Совета регионов в Буче Киевской области, обращаясь к участникам форума.

Глава государства подчеркнул, что вмешиваться в деятельность избирательных комиссий не допустимо.

«Все кандидаты в депутаты и кандидаты на должности голов должны иметь равные возможности, в том числе и относительно проведения предвыборной агитации», - заявил президент.

ЯНУКОВИЧ также подчеркнул, что необходимо создать равные условия для всех участников избирательного процесса.

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