Нужен ли Украине "секонд-хенд"

В Украине необходимо ввести лицензирование деятельности по импорту товаров категории «секонд-хенд», считает президент Всеукраинского объединения областных организаций работодателей легкой промышленности Александр СОКОЛОВСКИЙ.

«Если бы было введено лицензирование для тех операторов, которые занимаются данным видом деятельности, если бы лицензия стоила денег, то, конечно, это никак не повлияло бы на количество операторов, занимающихся ввозом, но они стали бы ответственнее относится к тому, что под видом «секонд-хенда» завозится другой товар - регулярный или стоковый», - сказал он на пресс-конференции.

По мнению А.СОКОЛОВСКОГО, нарушение санитарных норм также могло бы стать основанием для лишения лицензии.

Кроме того, он выразил сомнение относительно возможности введения запрета на ввоз в страну товаров «секонд-хенд».

С заявлением о том, что запрет импорта «секонд-хенда» предусмотрен в новом проекте Налогового кодекса, выступил глава государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Михаил БРОДСКИЙ.

По словам СОКОЛОВСКОГО, одной из основных проблем в импорте «секонд-хенда» является занижение инвойсовой стоимости.

«Для государства это реальные потери», - отмечает он.

Вместе с тем, депутат Верховной рады Украины Ксения ЛЯПИНА утверждает, что проблема не в объемах ввозимого в страну «секонд-хенда», а в том, что он ввозится под видом другого товара. Также она считает, что запрет импорта «секонд-хенда» не спасет легкую промышленность страны, поскольку основным его конкурентом является Юго-Восточная Азия.

По словам ЛЯПИНОЙ, объемы ввозимого в Украину «секонд-хенда» увеличиваются из-за того, что доходы украинцев снижаются, вследствие чего растет спрос на дешевую одежду.

Кроме того, она отмечает, что нельзя запретить импорт «секонд-хенда» в Налоговом кодексе, это некорректно.

«Налоговый кодекс включает в себя исключительно вопросы налогообложения, в нем может идти речь о повышении пошлин. Но одновременно необходимо принимать во внимание то, что мы являемся членами ВТО, что влечет за собой некоторые ограничения»», - подчеркнула ЛЯПИНА.

СОКОЛОВСКИЙ рассказал, что объем торговли в Украине одеждой «секонд-хенд», не считая обуви и кожаных изделий, составляет примерно 50 млрд. грн. в год, при этом около 90% продаж находятся в тени, а почти все предприятия, занимающиеся продажей «секонд-хенда», работают по упрощенной системе налогообложения.

Кроме того, отмечает эксперт, украинским предпринимателям не интересен украинский «секонд-хенд», поскольку его необходимо оформлять официально, тогда как дешевые товары, например, из Турции или Китая можно импортировать и реализовывать по «серым» схемам.