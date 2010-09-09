ГАИ ищет ямы на крымских переездах

Сотрудники Госавтоинспекции с 11 сентября по 30 октября проведут в Крыму операцию «Железнодорожный переезд» для определения состояния переездов и усиления контроля за водителями при их пересечении, сообщила пресс-служба крымского управления ГАИ.

«Работники ГАИ проведут комплексные обследования железнодорожных переездов. При выявлении недостатков в организации дорожного движения владельцам переездов будут вручены предписания для их устранения. В случаях невыполнения предписаний виновных должностных лиц привлекут к административной ответственности», - говорится в пресс-релизе.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения при пересечении переезда.

Инспекторы ДПС уже проводят рейды по выявлению нарушителей.