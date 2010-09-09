2 эколога погорели на "зелени"

Проводится досудебное следствие

Сотрудники правоохранительных органов 8 сентября задержали двоих работников Азово-Черноморской экологической инспекции при получении 700 долларов взятки, прокуратура возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма. Деньги работникам экоинспекции передал предприниматель за нереагирование на нарушения природоохранного законодательства. Прокуратура Ялты завела дело по факту получения взятки по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, совершение преступления, предусмотренного этой статьей УК, прокуратура Крыма инкриминирует чиновнику Лесновского сельсовета Сакского района автономии, уличенному в получении 2 тыс. грн. за справку о происхождении сельскохозяйственной продукции. Проводится досудебное следствие.

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