2 эколога погорели на "зелени"
Проводится досудебное следствие
Сотрудники правоохранительных органов 8 сентября задержали двоих работников Азово-Черноморской экологической инспекции при получении 700 долларов взятки, прокуратура возбудила уголовное дело, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
Деньги работникам экоинспекции передал предприниматель за нереагирование на нарушения природоохранного законодательства.
Прокуратура Ялты завела дело по факту получения взятки по части 2 статьи 368 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, совершение преступления, предусмотренного этой статьей УК, прокуратура Крыма инкриминирует чиновнику Лесновского сельсовета Сакского района автономии, уличенному в получении 2 тыс. грн. за справку о происхождении сельскохозяйственной продукции.
Проводится досудебное следствие.