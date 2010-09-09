Тигрюля не против парня Вити

Директор частного ялтинского зоопарка «Сказка» Олег ЗУБКОВ надеется найти спонсоров для покупки жениха для белой тигрицы по кличке Тигрюля, которую лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО передала зверинцу в минувшем году, и не против назвать его Витей.

«Прекрасная идея! Я даже готов назвать его Витей, и пусть бы Витя любил Юлю всю оставшуюся жизнь. Хотя бы в этом мы достигли бы консенсуса», - сказал ЗУБКОВ на пресс-конференции в Симферополе на вопрос журналистов, готов ли он принять от президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «парня» для Тигрюли, если будет такое предложение.

ЗУБКОВ предложил журналистам подбросить идею ЯНУКОВИЧУ.

При этом он отметил, что зоопарк - зона вне политики.

ЗУБКОВ сообщил также, что ЯНУКОВИЧ пока не был в «Сказке».

«Не переживайте, президент приедет. Он любит животных. У него есть свой зоопарк в «Межигорье». Я думаю, мы найдем с ним общий язык», - сказал директор зверинца, добавив, что приготовил для главы государства живой подарок.

ЗУБКОВ создал «Сказку» в 1995 году. Это первый частный зоопарк в СНГ. В настоящее время в зверинце содержится более тысячи животных и птиц, многие из них - редких видов.

Бенгальскую тигрицу-альбиноса ТИМОШЕНКО подарили организаторы фестиваля «Черноморские игры» в Скадовке во времена ее руководства украинским правительством в августе 2009 года. Лидер БЮТ передала животное в зоопарк в Ялте.

ЗУБКОВ подыскал Тигрюле жениха во Франции, но пока не в состоянии купить его из-за высокой цены.