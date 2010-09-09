Директор зоопарка собрался в мэры

Директор частного зоопарка «Сказка» Олег ЗУБКОВ намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Ялты на выборах 31 октября.

«Я - человек, который может делать глобальные проекты при малых ресурсах. Я считаю своим долгом предложить жителям Ялты свою кандидатуру. Я готов, если она будет поддержана, потратить пять лет на город и решить его главные проблемы», - сказал ЗУБКОВ на пресс-конференции в Симферополе.

По словам директора зверинца, скорее всего, он будет баллотироваться в мэры Ялты от движения «Русское единство», которое сейчас преобразуется в партию, поскольку ему «как русскому человеку» близки идеи этой организации.

ЗУБКОВ, который является депутатом крымского парламента из фракции Блока Юлии Тимошенко, отметил, что он не вступал в партию «Батькивщина», а сотрудничал с лидером крымской организации БЮТ Андреем СЕНЧЕНКО.

«Я не был членом партии. Я работал с Андреем СЕНЧЕНКО и очень доволен сотрудничеством. Просто так сложилось сейчас, что я не иду с БЮТом на этих выборах. Я сказал ему (СЕНЧЕНКО) об этом еще два года назад», - заявил директор зоопарка.

ЗУБКОВ прогнозирует жесткую предвыборную борьбу, заявляет о готовности к ней и не исключает использования недавно купленной бронированной разведывательно-дозорной машины.

«Кампания обещает быть короткой, но острой. Я вижу, что нужно на нижней дороге и по Ялте проехаться на БРДМе с лозунгами, с флагами, с музыкой и рассказать все, что думаю о состоянии Ялты», - сказал директор «Сказки».

Кроме того, отметил ЗУБКОВ, машина пригодится в сафари-парке, который он создает в Белогорском районе.

Зоопарку «Сказка» 15 лет. В нем живут более тысячи животных и птиц, многие - редких видов.