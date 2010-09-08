Vanco возвращается на черноморский шельф

Министр по вопросам охраны окружающей природной среды Украины Николай ЗЛОЧЕВСКИЙ прогнозирует подписание мирового соглашения с "Венко Прикерченска" (Vanco Prykerchenska) до конца сентября.

"Мы стараемся, чтобы компания начала свою работу. Президент сказал, что мы должны поддерживать инвесторов, мы и поддерживаем инвесторов", - сказал ЗЛОЧЕВСКИЙ журналистам.

Он уточнил, что подписание мирового соглашения будет предусматривать предоставление права компании приступить к разработке всех тех площадей, по которым она стала победителем в конкурсе, проведенном в 2006 году.

Министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО подтвердил, что в настоящее время проходит окончательное согласование между украинской стороной и "Венко Прикерченска" проекта мирового соглашения, и оно может быть подписано в ближайшее время.

Отвечая на вопрос, каковы условия, закрепленные в проекте документа, БОЙКО сказал: "Они будут комфортными для украинской экономики".

В 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре в 2007 года с Кабинетом министров Украины соглашение о распределении продукции (СРП), добываемой в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

В апреле 2008 года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

В июле Vanco Prуckerchenska начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

В мае 2008 года Кабинет министров Юлии ТИМОШЕНКО принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Кабмин Николая АЗАРОВА предложил компании "Венко Прикерченска" заключить мировое соглашение по тяжбе.