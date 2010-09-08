Штраф за самострой на ЮБК занизили в 400 раз

Прокуратура Ялты возбудила уголовное дело по факту занижения более чем в 400 раз штрафа за самовольное возведение климатопавильонов в поселке Ливадия на южном берегу Крыма.

Подозреваемыми по делу, возбужденному по статьям «злоупотребление служебным положением» и «должностной подлог» Уголовного кодекса Украины, являются должностные лица частной фирмы и чиновники Государственной инспекции архитектурно-строительного контроля, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

«Первые занизили стоимость самовольно возведенных климатопавильонов, а вторые согласились, что на две трети готовые три строения в семь этажей оцениваются в 24 тыс. грн., в то время как, согласно экспертным данным, самострои потянули на 11 млн. грн. Таким образом в 400 раз был незаконно занижен штраф за самовольное строительство, который согласно закону должен составлять 50% стоимости выполненных работ», - говорится в пресс-релизе.

Ведется следствие.